Ещё
Небоскреб Газпрома оказался дороже самого высокого здания в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.65
$
67.05
76.01
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.29
+0.10 Золото
1178.84
–0.06 РТС
1066.51
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1364
–0.0221
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Небоскреб Газпрома оказался дороже самого высокого здания в мире 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Стоимость активов компании «МФК „Лахта центр“, занимающейся строительством 462-метрового здания Газпрома в Петербурге, оценивается в 2,5 млрд долларов.
»Газпромнефть» опубликовало полугодовой отчет, в котором признала АО «Многофункциональный комплекс Лахта центр» организацией, имеющей для нее существенное значение, сообщает «Интерфакс». В «Газпромнефти» отметили, что на оператора строительства небоскреба «приходится не менее 5% консолидированной стоимости активов» группы.
Стоимость активов «Газпромнефти» на конец июня составила 3,113 трлн рублей, следовательно, активы «Лахта центра» составляют как минимум 155 млрд рублей (2,48 млрд долларов), подсчитали журналисты.
Эта сумма серьезно превосходит траты на возведение самого высокого здания в мире — 828-метровой башни Бурдж-Халифа в Дубае, которое обошлось в 1,5 млрд долларов.
«Лахта центр» — деловой комплекс в исторической части Приморского района Санкт-Петербурга, ключевым объектом которого будет штаб-квартира государственного концерна Газпром. «Лахта центр» занимает второе место среди самых высоких сооружений России и Европы, уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне. Высота здания составляет 462 метра при 87 этажах. Полностью завершить проект планируется в третьем квартале 2018 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Жильё подорожает на 40% Россия восстановит купол Капитолия в Гаване Названы сроки сноса Ховринской больницы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему
Россияне лишатся горящих путевок
Россия спрятала госдолг США99
«Наш драгоценный доллар»: США купаются в деньгах
Как Сорос предсказал России сущий ад
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение