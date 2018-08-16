Небоскреб Газпрома оказался дороже самого высокого здания в мире

Стоимость активов компании «МФК „Лахта центр“, занимающейся строительством 462-метрового здания Газпрома в Петербурге, оценивается в 2,5 млрд долларов.

»Газпромнефть» опубликовало полугодовой отчет, в котором признала АО «Многофункциональный комплекс Лахта центр» организацией, имеющей для нее существенное значение, сообщает «Интерфакс» . В «Газпромнефти» отметили, что на оператора строительства небоскреба «приходится не менее 5% консолидированной стоимости активов» группы.

Стоимость активов «Газпромнефти» на конец июня составила 3,113 трлн рублей, следовательно, активы «Лахта центра» составляют как минимум 155 млрд рублей (2,48 млрд долларов), подсчитали журналисты.

Эта сумма серьезно превосходит траты на возведение самого высокого здания в мире — 828-метровой башни Бурдж-Халифа в Дубае, которое обошлось в 1,5 млрд долларов.

«Лахта центр» — деловой комплекс в исторической части Приморского района Санкт-Петербурга, ключевым объектом которого будет штаб-квартира государственного концерна Газпром. «Лахта центр» занимает второе место среди самых высоких сооружений России и Европы, уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне. Высота здания составляет 462 метра при 87 этажах. Полностью завершить проект планируется в третьем квартале 2018 года.