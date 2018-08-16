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Fitch: Наибольший отток средств юрлиц в июне пришелся на ВБРР
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Fitch: Наибольший отток средств юрлиц в июне пришелся на ВБРР 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР, принадлежит "Роснефти"), «Юникредит банк», «ИНГ Банк» и банк «Аверс» зафиксировали значительный отток средств с корпоративных счетов в июне, за месяц из этих банков юрлица забрали 170 миллиардов рублей, следует из обзора международного рейтингового агентства Fitch.
Так, отток корпоративных средств из ВБРР составил 71 миллиард рублей, из «Юникредит банка» — 41 миллиард, из «ИНГ Банка» — 37 миллиардов, банка «Аверс» — 21 миллиард рублей.
Авторы обзора отмечают, что ликвидность четырех банков тем не менее остается «комфортной».
В то же время наибольший приток средств на корпоративные счета пришелся в июне на Сбербанк (309 миллиардов рублей), Альфа-банк (39 миллиардов рублей) и Росбанк (27 миллиардов рублей).
Также, по данным Fitch, депозиты физлиц в июне росли равномерно по банковскому сектору, хотя и с оттоками в Бинбанке и «Открытии» (20 миллиардов рублей) и банке «Россия» (24 миллиарда рублей).
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