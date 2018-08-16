Fitch: Наибольший отток средств юрлиц в июне пришелся на ВБРР

Так, отток корпоративных средств из ВБРР составил 71 миллиард рублей, из «Юникредит банка» — 41 миллиард, из «ИНГ Банка» — 37 миллиардов, банка «Аверс» — 21 миллиард рублей.

Авторы обзора отмечают, что ликвидность четырех банков тем не менее остается «комфортной».

В то же время наибольший приток средств на корпоративные счета пришелся в июне на Сбербанк (309 миллиардов рублей), Альфа-банк (39 миллиардов рублей) и Росбанк (27 миллиардов рублей).