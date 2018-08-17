Долги жителей Новгородской области выросли на 25%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 августа. / ТАСС /. Долги жителей Новгородской области по разным категориям платежей в первой половине 2018 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 24,5 млрд рублей. Больше всего новгородцы задолжали по кредитным платежам, сообщила ТАСС заместитель главного судебного пристава Новгородской области Ольга Исакова.

"По состоянию на первое полугодие 2018 года задолженность новгородцев составляла более 24,5 млрд рублей по всем категориям — это больше чем в первом полугодии 2017 года на 5 млрд рублей. Традиционно больше всего от этой суммы граждане нашей области должны кредитным учреждениям: около 30% от общего числа, то есть 7,5 млрд рублей", — сказала собеседница агентства. Она также добавила, что довольно часто в числе крупных должников оказываются люди, которые выступали поручителями по кредитам.

"Часто предприятия и крупные организации берут в поручители физических лиц. Потому что в случае банкротства и форс-мажорных ситуаций предприятие может исчезнуть, а физическое лицо всегда остается. Поэтому среди должников много и таких граждан", — отметила Исакова. При этом, по словам собеседницы агентства, некоторые микрофинансовые организации продолжают выдавать деньги в кредит злостным неплательщикам, не обращая внимание на наличие их фамилий в базе данных службы судебных приставов.

Как отметила заместитель главного судебного пристава, среди самых крупных задолженностей новгородцев также числятся налоговые платежи — около 1 млрд рублей и долги по ЖКХ — 700 млн рублей. «Самым крупным должником стал гражданин, который должен порядка 1,5 млрд — это ущерб от экономического преступления», — добавила заместитель главного судебного пристава.

По словам Исаковой, ежегодно управление сохраняет и тенденцию увеличения взысканий с должников. За полгода 2018-го сумма выросла на 150 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,4 млрд рублей. «К примеру, управлению удалось на 22% увеличить взыскания по налогам и перечислить в бюджет 291 млн рублей», — уточнила она.