Небоскреб компании «Газпром» в Петербурге обошёл по стоимости самое высокое здание в мире

Стоимость активов АО «МФК „Лахта центр“ — оператора строительства 462-метрового небоскреба российской компании „Газпром“ в Санкт-Петербурге — в настоящее время оценивается в 2,5 млрд долл., что значительно превосходит сумму затрат на возведение самого высокого здания в мире 828-метровой башни Бурдж-Халифа в Дубае (1,5 млрд долл).

Как передаёт агентство „Интерфакс“, об этом говорится в специальном заявлении АО „Многофункциональный комплекс Лахта Центр“ по итогам публикации своего полугодового отчёта.

При этом отмечается, что стоимость активов »Газпром нефти» на конец июня составила 3,113 трлн рублей, значит на долю «Лахты» приходится не менее 155 млрд рублей, или 2,48 млрд долл. по курсу на конец отчётного периода.

Справка «СП»

«Лахта центр» — многофункциональный общественно-деловой комплекс площадью более 13 га, ядром которого станет штаб-квартира группы «Газпром» и компании «Газпром нефть».

Строительство небоскреба ведётся с октября 2012 года. Полностью завершить работы планируется до конца нынешнего года.

К обустройству своих офисов «Газпром» намерен приступить уже в ноябре. По состоянию на август 2018 года на объекте завершены основные строительно-монтажные работы, ведётся подготовка по вводу комплекса в эксплуатацию.