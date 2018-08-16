Fitch предрек проблемы российским банкам из-за роста доллара

«Наш предварительный анализ показывает, что курс доллара к рублю выше 70 может быть сложным для нескольких крупных банков, в то время как выше 80 может создать проблему для более широкого сектора. Но мы считаем, что в таком сценарии Банк России может дать послабления по расчету нормативного капитала, как это было в 2014 году», — говорится в обзоре Fitch, передает РИА «Новости»

Аналитики отмечают, что средний норматив достаточности капитала ряда банков сократился в июне на 50-60 базисных пунктов из-за дивидендных выплат в размере 359 млрд рублей. Сбербанк выплатил 271 млрд рублей дивидендов, ВТБ — 74 млрд рублей.

По состоянию на конец июня, средний норматив достаточности основного капитала Сбербанка и ВТБ составил 9,8%. Норматив достаточности капитала первого уровня оказался равен 10,4%, норматив достаточности общего капитала — 13,8%.

В среду Fitch оценило последствия изъятия сверхдоходов у российского бизнеса.

На прошлой неделе доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года.