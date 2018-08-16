Стоимость «Лахта центра» в Санкт-Петербурге составляет не менее 155 млрд руб

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Стоимость строящегося в Санкт-Петербурге самого высокого небоскреба Европы «Лахта центр» составляет не менее 155 миллиардов рублей, следует из материалов "Газпром нефти" "Газпром нефть" владеет 100% акций акционерного общества «МФК „Лахта Центр“, которое реализует проект строительства комплекса. На эту компанию приходится „не менее 5% консолидированной стоимости активов (“Газпром нефти»)", говорится в материалах «Газпром нефти». На 30 июня стоимость активов «Газпром нефти» оценивалась в 3,1 триллиона рублей. Представитель «Газпром нефти» не стал комментировать оценку стоимости «Лахта центра». "Лахта центр" — строящийся для "Газпрома" общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге. Строительство комплекса ведется с 2012 года, завершить его планируется в 2018 году. Архитектурная доминанта «Лахта центра» — небоскреб высотой 462 метра.