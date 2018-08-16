Забайкальским фермерам предложили дешёвую аренду

По данным организации, предприниматели и фермеры могут арендовать торговое место на рынке за 250 руб/кв. метр при условии заключения договора на срок до трёх месяцев. Фермерский рынок в Антипихе, который открыли в этом году, уже стал площадкой регионального уровня: здесь проводят дни районов Забайкальского края, сельхозярмарки. 25-26 августа на нём начнёт работать выставка-ярмарка «Золотая сотка». По всем интересующим вопросам можно обращаться к замдиректора фермерского рынка Ольге Бабушкиной по телефону 8-924-800-10-89.