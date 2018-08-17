Размер среднего потребительского кредита в России вырос на 6%

Средний размер потребительского кредита в первом полугодии текущего года вырос в России на 6,4% и составил 33,2 тысячи рублей. Как сообщили газете «Известия» в крупнейших банках, объем их выдачи увеличился на 15-20%.

Чаще всего граждане РФ берут в кредит ноутбуки, смартфоны, телевизоры, стиральные машины и прочую мелкую бытовую технику. Процентные ставки были снижены, обслуживать займ стало дешевле, поэтому россияне с небольшими доходами смогли позволить себе покупку недорогой бытовой техники. Эксперты также заявили, что ожидать ажиотажного спроса из-за падения курса рубля не стоит. Вложение денег в бытовую технику не оправдало себя еще в 2014 году.

Наиболее перспективным продуктом кредитного рынка ранее считалась рассрочка, но в последнее время граждане предпочитают брать кредиты. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал связал этот факт с расширением банковских программ беззалогового кредитования.

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин сообщил «Известиям» , что рост интереса к кредитованию вырос после снижения ставок. У россиян появилась возможность увеличить объем займов без повышения процентной нагрузки.