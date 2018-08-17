Размер среднего потребительского кредита в России вырос на 6% 

Средний размер потребительского кредита в первом полугодии текущего года вырос в России на 6,4% и составил 33,2 тысячи рублей. Как сообщили газете «Известия» в крупнейших банках, объем их выдачи увеличился на 15-20%.
Чаще всего граждане РФ берут в кредит ноутбуки, смартфоны, телевизоры, стиральные машины и прочую мелкую бытовую технику. Процентные ставки были снижены, обслуживать займ стало дешевле, поэтому россияне с небольшими доходами смогли позволить себе покупку недорогой бытовой техники. Эксперты также заявили, что ожидать ажиотажного спроса из-за падения курса рубля не стоит. Вложение денег в бытовую технику не оправдало себя еще в 2014 году.
Наиболее перспективным продуктом кредитного рынка ранее считалась рассрочка, но в последнее время граждане предпочитают брать кредиты. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал связал этот факт с расширением банковских программ беззалогового кредитования.
Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин сообщил «Известиям», что рост интереса к кредитованию вырос после снижения ставок. У россиян появилась возможность увеличить объем займов без повышения процентной нагрузки.
Самым популярным товаром для покупки по займу являются смартфоны. Как сообщил изданию президент холдинга «Русский стандарт» Эльдар Бикмаев, средний чек этого сегмента за первые шесть месяцев 2018 года вырос на 4,3%.