Красноярцы обрастают кредитами

В Красноярском крае за первое полугодие 2018 года объемы кредитования выросли на 20,4 млрд рублей. При этом 9,7 млрд рублей прироста пришлось на ипотеку, 10,7 млрд — на потребительские кредиты. Всего за этот период жители края заняли у банков 308,3 млрд рублей. Объемы просрочек по кредитам сократились за полгода на 3,8%.