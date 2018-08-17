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Красноярцы обрастают кредитами
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Красноярцы обрастают кредитами 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
В Красноярском крае за первое полугодие 2018 года объемы кредитования выросли на 20,4 млрд рублей. При этом 9,7 млрд рублей прироста пришлось на ипотеку, 10,7 млрд — на потребительские кредиты. Всего за этот период жители края заняли у банков 308,3 млрд рублей. Объемы просрочек по кредитам сократились за полгода на 3,8%.
Как отметили в региональном управлении Банка России, рост объемов кредитования обусловлен, во-первых, большей, чем прежде, доступностью ипотеки, а во-вторых — восстановлением спроса у населения на потребительские кредиты.
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