Жители Красноярского края стали чаще брать и отдавать кредиты

В Красноярском крае стали чаще брать кредиты и лучше их отдавать. Об этом сообщили в отделении по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

Так, с января по июнь текущего года кредитный портфель жителей нашего региона увеличился на 20,4 миллиарда рублей. Сейчас его сумма составляет 308,3 миллиарда рублей. Чаще всего люди обращаются за потребительским кредитом, однако ипотечные продукты по-прежнему остаются востребованными за счет выгодных условий.

Также специалисты отмечают, что за полгода на 3,8 процентов снизилась просроченная задолженность по кредитам.