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Алкоголь в России подорожает
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Алкоголь в России подорожает 

Вологда.рф 16 минут назад
Фото: Вологда.рф
Бутылка водки в России будет стоить дороже. Минимальная цена выросла на четыре рубля.
Ценники в розничной торговле поднимутся 20 августа. Это связано с вступлением в силу нового приказа Министерства финансов. Документ устанавливает минимальные розничные и закупочные цены. Например, сейчас самая недорогая бутылка крепкого алкоголя стоит 201 рубль, а с 20 августа цена поднимется до 205 рублей. Причем нижний порог цен за пол-литра «беленькой» крепостью 37-40% будут одинаковыми для всех марок.
Эксперты Роспотребнадзора будут следить за соблюдением этого закона. В магазинах, где цены будут ниже положенных, предприниматели получат штраф. Для должностных лиц он составит 50 тысяч рублей, для юридических — 100 тысяч рублей.
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