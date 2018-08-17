Алкоголь в России подорожает

Бутылка водки в России будет стоить дороже. Минимальная цена выросла на четыре рубля.

Ценники в розничной торговле поднимутся 20 августа. Это связано с вступлением в силу нового приказа Министерства финансов . Документ устанавливает минимальные розничные и закупочные цены. Например, сейчас самая недорогая бутылка крепкого алкоголя стоит 201 рубль, а с 20 августа цена поднимется до 205 рублей. Причем нижний порог цен за пол-литра «беленькой» крепостью 37-40% будут одинаковыми для всех марок.