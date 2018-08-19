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В России вступают в силу единые минимальные цены на водку
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В России вступают в силу единые минимальные цены на водку 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В России с понедельника, 20 августа, вступают в силу единые минимальные цены на «слабую» и «крепкую» водку.
Речь идет о спиртных напитках крепостью от 37 до 40 градусов.
Минимальная розничная цена на водку крепостью от 37 до 38 градусов теперь будет на уровне 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции. До этой же отметки повышается минимальная розничная цена на спиртное крепостью от 38 до 39 градусов.
Минимальная розничная цена на водку крепостью от 39 до 40 градусов остается на прежнем уровне — 205 рублей за 0,5 литра. Минимальная цена такой продукции у заводов-производителей составит 173 рубля, у оптовиков — 178 рублей.
Унифицированные цены на водку своим приказом установило министерство финансов РФ. В июле документ зарегистрировал Минюст. Теперь, спустя 45 дней, приказ вступает в силу. Свое решение Минфин аргументировал желанием закрыть производителям и продавцам алкоголя лазейку, позволяющую не применять минимальную стоимость при обороте «слабой» водки крепостью 38 градусов.
Минимальная розничная цена на водку устанавливается в России, начиная с 2009 года. Таким способом государство борется с нелегальным производством этого популярного спиртного напитка. В 2017 году, по данным Росалкогольрегулирования, производство водки в нашей стране выросло на 2,5 процента — до 72,2 миллиона декалитров.
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