Управляющие компании в Набережных Челнах задолжали 238 млн рублей 

238 миллионов рублей задолжали управляющие компании в Набережных Челнах за поставленные коммунальные ресурсы. О нарушениях в пятницу, 17 августа заявили в прокуратуре РТ. В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, долг за поставленную тепловую энергию составил 126 миллионов рублей. За водоснабжение управляющие компании не доплатили 95 миллионов рублей. А долг за электричество составил 17 миллионов рублей. Управляющие компании по требованию прокуратуры должны погасить все долги перед поставщиками услуг.