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Создатель серии мобильных игр «Angry Birds» Rovio сообщил о резком снижении квартальной прибыли
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Создатель серии мобильных игр «Angry Birds» Rovio сообщил о резком снижении квартальной прибыли 

ProComp.info 1 час назад
Фото: ProComp.info
17 августа. PROCOMP.INFO — Rovio Entertainment, создатель серии мобильных игр «Angry Birds», сообщил о резком снижении квартальной прибыли из-за снижения доходов от своего голливудского фильма 2016 года, но сказал, что продажи в его игровом бизнесе растут.
Финская компания, которая котировала свои акции в сентябре прошлого года, сообщила о скорректированной операционной прибыли во втором квартале на 6 млн евро ($7 млн), по сравнению с 16 млн евро годом ранее и примерно соответствует прогнозам рынка.
Общий объем продаж упал на 17 процентов до 72 миллионов евро, в то время как игровой блок вырос на 6 процентов до 65 миллионов евро.
В этом году компания ожидает, что общий объем продаж составит от 260 миллионов евро до 300 миллионов евро против 297 миллионов в 2017 году.
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