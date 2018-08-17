Создатель серии мобильных игр «Angry Birds» Rovio сообщил о резком снижении квартальной прибыли

17 августа. PROCOMP.INFO — Rovio Entertainment, создатель серии мобильных игр «Angry Birds», сообщил о резком снижении квартальной прибыли из-за снижения доходов от своего голливудского фильма 2016 года, но сказал, что продажи в его игровом бизнесе растут.

Финская компания, которая котировала свои акции в сентябре прошлого года, сообщила о скорректированной операционной прибыли во втором квартале на 6 млн евро ($7 млн), по сравнению с 16 млн евро годом ранее и примерно соответствует прогнозам рынка.

Общий объем продаж упал на 17 процентов до 72 миллионов евро, в то время как игровой блок вырос на 6 процентов до 65 миллионов евро.

В этом году компания ожидает, что общий объем продаж составит от 260 миллионов евро до 300 миллионов евро против 297 миллионов в 2017 году.