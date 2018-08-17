Ещё
Цены на школьные учебники в Удмуртии признали одними из самых низких в стране
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.71
$
67.04
76.11
76.40
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
71.45
+0.17 Золото
1174.22
–0.03 РТС
1066.22
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1386
–0.0182
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Цены на школьные учебники в Удмуртии признали одними из самых низких в стране 

ИА «Сусанин» 25 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продают одни из самых дешёвых школьных учебников в России. Как сообщает RT, соответствующую статистику опубликовал Росстат.
Самые дорогие школьные учебники продаются в Бурятии — в среднем 700,87 руб. за штуку, Магаданской (648,38 руб.) и Сахалинской областях (642,30 руб.).
Самые же дешёвые учебники — в Ярославской области (186,53 руб.), Удмуртии (216,29 руб.) и Севастополе (228,30 руб.).
Отмечается, что средняя по России стоимость учебного пособия для общеобразовательной школы — 406,83 рубля.
ИА «Сусанин»: последние новости
За полгода в Удмуртии выдали кредитов на 111 млрд рублей В Удмуртии почти на 20% сократился размер среднего лимита по кредитным картам Удмуртия в минуту: убытки «ИжАвто» и смертельное ДТП по Ижевском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа доля США в российском госдолге
ЦБ отозвал лицензию у московского банка3
Россиян лишат контроля над своими данными32
Колбасники решили задрать цены с помощью правительства157
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему969
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение