Цены на школьные учебники в Удмуртии признали одними из самых низких в стране

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продают одни из самых дешёвых школьных учебников в России. Как сообщает RT, соответствующую статистику опубликовал Росстат

Самые дорогие школьные учебники продаются в Бурятии — в среднем 700,87 руб. за штуку, Магаданской (648,38 руб.) и Сахалинской областях (642,30 руб.).

Самые же дешёвые учебники — в Ярославской области (186,53 руб.), Удмуртии (216,29 руб.) и Севастополе (228,30 руб.).

Отмечается, что средняя по России стоимость учебного пособия для общеобразовательной школы — 406,83 рубля.