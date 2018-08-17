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Более 46 млн рублей направят на поддержку аграриев Дона
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Более 46 млн рублей направят на поддержку аграриев Дона 

АиФ Ростов 19 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Более 46,6 млн рублей направят из резервного фонда бюджета Ростовской области на поддержку аграриев.
Согласно информации из официальных источников, субсидии, предназначенные для сельхозпроизводителей в сфере растениеводства, будут распределяться через муниципалитеты.
Областные деньги выделены на софинансирование федеральной господдержки донских аграриев, которая в этом году составит около 312 млн рублей.
Как сообщалось ранее, федеральные средства предназначены для приобретения дизельного топлива на проведение агротехнологических работ.
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