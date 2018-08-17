Более 46 млн рублей направят на поддержку аграриев Дона 

Более 46,6 млн рублей направят из резервного фонда бюджета Ростовской области на поддержку аграриев.
Согласно информации из официальных источников, субсидии, предназначенные для сельхозпроизводителей в сфере растениеводства, будут распределяться через муниципалитеты.
Областные деньги выделены на софинансирование федеральной господдержки донских аграриев, которая в этом году составит около 312 млн рублей.
Как сообщалось ранее, федеральные средства предназначены для приобретения дизельного топлива на проведение агротехнологических работ.