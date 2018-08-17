Стоимость авиабилетов из Ростова в пять городов снизили 

Авиакомпания UTair снизилась стоимость билетов на ряд направлений из Ростова. Об этом сообщает ресурс «Ростов-Транспорт». В частности, улететь в Сочи теперь можно за 2690 рублей (первоначальная цена — 3190 рублей). Стоимость авиабилетов в Краснодар упала до 1735 рублей (однако все равно дороже, чем электропоезд «Ласточка»), в Ставрополь — до 2235 рублей, а в Воронеж — до 2685 рублей. При этом речь идет о тарифах, не включающих в себя провоз багажа. Цены на билеты, где багаж (1 место, 23 кг) включен составляют 3690 рублей в Сочи, 2235 рублей в Краснодар, 2735 рублей в Ставрополь, 4185 рублей в Астрахань и 3175 рублей в Воронеж.