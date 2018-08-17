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Сибнедра выставили на продажу три угольных участка в Кузбассе стоимостью более 1 млрд руб.
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Сибнедра выставили на продажу три угольных участка в Кузбассе стоимостью более 1 млрд руб. 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) до конца сентября проведет аукционы на продажу трех угольных участков в Кемеровской области. Их суммарная стоимость превышает 1 млрд рублей.
"У нас часть аукционов прошла [золото, уголь]. Шестого сентября планируются два мероприятия угольных [торги на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля]. И на конец сентября еще один объект угольный — участок Усковский-2, тоже на территории Кемеровской области", — сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник Сибнедр Асламбек Гермаханов.
По данным аукционной документации, опубликованной на официальном сайте РФ о проведении торгов, 6 сентября выставлен на торги участок угля Верхнетёшский. Он продаётся с обязательством провести ликвидацию «Шахтоуправления Анжерское» (добычу не ведёт, признано банкротом, — прим. ТАСС), цена — 282,6 млн рублей. Также 6 сентября планируется реализовать участок Карачиякский-2 за 158,8 млн рублей. 27 сентября состоятся торги с целью разведки и добычи каменного угля, германия на участке Усковский-2, стоимость участка составляет 620,3 млн рублей.
Гермаханов сообщил, что к 1 октября Сибнедра ожидают поступление в бюджет 1,3 млрд рублей от деятельности по выдаче лицензий на разработку месторождений.
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