Энергобанк снизил ставки по программам автокредитования

Энергобанк снизил на 0,5—1,9 процентного пункта ставки по программам автокредитования. Теперь заемщик может оформить кредит на покупку нового автомобиля по тарифу «АвтоПремиум» (действует для новых машин стоимостью от 1,8 млн рублей) под 10,5% годовых. По предложениям «Универсал-Авто», «Эконом-Авто» и «Экспресс-Авто» ссуда на приобретение нового ТС выдается по ставке от 11,5% до 12% годовых.

Для получения кредита заемщику потребуется внести от 20% до 50% собственных средств от стоимости машины, а также предоставить паспорт, справку о доходе, свидетельство ИНН и военный билет (для мужчин до 27 лет включительно).

Продуктовый виджет

Минимальная сумма займа варьируется от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей в зависимости от выбранной программы, а максимальная сумма зависит от платежеспособности заемщика. Ссуда выдается на срок от одного года до пяти лет. При оформлении автокредита на подержанный автомобиль процентная ставка увеличится на 2 п. п.

На данный момент в банке действует акция «Автокредит оформить просто» (распространяется на тарифы «Экспресс-Авто» и «АвтоПремиум»), в рамках которой получить кредит на покупку нового автомобиля возможно без подтверждения дохода.

По тарифам «АвтоПремиум» и «Экспресс-Авто» не требуется оформление полиса каско, процентная ставка увеличится на 3 п. п. при его отсутствии по предложениям «Эконом-Авто» и «Универсал-Авто».

Надбавка в размере одного процентного пункта действует для индивидуальных предпринимателей и учредителей, а также владельцев 50% и более акций (долей) в уставном капитале общества-работодателя.