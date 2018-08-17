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В Костромской области выгодно покупать школьные ранцы
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В Костромской области выгодно покупать школьные ранцы 

k1news.ru 1 час назад
В преддверии нового учебного года Росстат опубликовал свежую статистику по ценам на учебники и ранцы в регионах России, сообщает RT.
Цены на учебники сильно разнятся из-за стоимости их доставки в тот или иной регион. Транспортные расходы часто создают серьезную наценку на книги. А вот стоимость рюкзаков зависит от их модели и качества.
Самые дорогие учебники продают в Бурятии — в среднем 700 рублей 87 копеек за один, в Магаданской области — 648 рублей 38копеек, Сахалинской области — 642 рубля 30 копеек.
Самые дешёвые учебники продают у наших соседей в Ярославской области — 186 рублей 53 копейки, Удмуртии и Севастополе. Средняя по России стоимость учебника для школы составила 406 рублей 83 копейки.
А портфель в среднем стоит 1 тысячу 838 рублей 29 копеек. Самые дорогие ранцы продают в Самарской области — 2 тысячи 907 рублей 12 копеек.
Костромская область вошла в число регионов с самыми дешевыми ранцами. У нас портфель можно купить за 1 тысячу 140 рублей 48 копеек. Самые дешевые портфели в Омской области — 1 тысяча 86 рублей 63 копейки.
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