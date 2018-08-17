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Стало известно, сколько будет стоить строительство метро в Воронеже
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Стало известно, сколько будет стоить строительство метро в Воронеже 

АиФ 30 минут назад
Фото: АиФ
Врио воронежского губернатора Александр Гусев озвучил стоимость создания легкорельсового транспорта в Воронеже — 45 миллионов рублей.
Чтобы претворить проект в жизнь, нужно получить финансовую поддержку из федерального бюджета и привлечь инвестора. Ожидается, что инвестор сможет окупить вложенные 38 миллиардов рублей за десять лет.
Напомним, создавать метро в Воронеже планируют совместно с японской компанией. Пока что специалисты считают, как распределятся затраты между российским бюджетом и иностранным инвестором.
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