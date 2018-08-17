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Доходы югорской казны исполнены в сумме 119,1 млрд рублей
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Доходы югорской казны исполнены в сумме 119,1 млрд рублей 

АиФ Югра 34 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа обсудили отчет об исполнении бюджета Югры.
За первые 6 месяцев 2018 года доходы окружного бюджета исполнены в 119,1 млрд рублей (профицит в 23,8 миллиарда рублей). Это на 51% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщила директор департамента финансов автономного округа — заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.
«Основным источником доходов стали налоговые доходы: налоги на прибыль, имущество организаций, доходы физических лиц, — отметила она. — 2,5 миллиарда рублей составляют неналоговые и безвозмездные поступления».
Что касается расходов, то тут потрачено 95,3 млрд рублей, это 45,1% к уточненному годовому плану. Деньги направляются в государственные программы (94,4 млрд руб.), непрограммные расходы — 0,9 млрд руб. Муниципалитеты от окружного бюджета получили 36,5 млрд рублей.
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