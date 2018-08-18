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Бизнес ЮФО и СКФО получил 1,4 трлн рублей кредитов за полгода
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Бизнес ЮФО и СКФО получил 1,4 трлн рублей кредитов за полгода 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Объем кредитов, предоставленных в первом полугодии текущего года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличился по отношению к такому же периоду прошлого года в целом по двум округам на 11,7%.
В Южном федеральном округе эта категория заемщиков получила 1299,6 млрд рублей банковских кредитов, в Северо-Кавказском федеральном округе — 104,2 млрд рублей.
В обоих округах выросла выдача кредитов в целом по обрабатывающим производствам и предприятиям коммунального хозяйства, кроме того, в ЮФО — торговым организациям, в СКФО — сельхозпроизводителям.
На рост кредитования бизнеса в существенной мере повлияло снижение кредитных ставок. В июне текущего года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года средневзвешенные процентные ставки по кредитам юридическим лицам в ЮФО уменьшились с 11,0 до 8,7%, в СКФО — с 12,0 до 10,0%.
В ЮФО более половины корпоративных кредитов получили предприятия Краснодарского края (58,5% от объема выдачи в округе или 760,5 млрд рублей), почти треть выдачи в округе — бизнес Ростовской области (31,4% или 408,5 млрд рублей), в СКФО большая часть приходилась на предприятия Ставропольского края (76,1% или 79,3 млрд рублей).
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