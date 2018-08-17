За полгода бизнес ЮФО и СКФО получил 1,4 триллиона кредитов

В пресс-службе Южного ГУ Банка России сообщили, что объем кредитов, предоставленных в первом полугодии нынешнего года юридическим лицам и ИП, увеличился по отношению к такому же периоду прошлого года. Всего, в целом по двум округам на 11,7%.

Отмечается, что в ЮФО данная категория заемщиков получила 1299,6 миллиарда рублей банковских кредитов, в Северо-Кавказском федеральном округе — 104,2 миллирада рублей.

В обоих округах увеличилась выдача кредитов в целом по обрабатывающим производствам и предприятиям коммунального хозяйства. Кроме этого, в Южном федеральном округе — торговым организациям, в Северо-Кавказском федеральном округе — сельхозпроизводителям.

При этом, в пресс-службе уточнили, что на рост кредитования бизнеса в существенной мере повлияло снижение кредитных ставок. В июне нынешнего года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года средневзвешенные процентные ставки по кредитам юридическим лицам в ЮФО уменьшились до 8,7%, а в СКФО — до 10,0%.

Кроме этого, в Южном федеральном округе более половины корпоративных кредитов получили предприятия Краснодарского края. Всего 58,5% от объема выдачи в округе или 760,5 миллиарда рублей. Также почти треть выдачи в округе — бизнес Ростовской области. Он составляет 31,4% или 408,5 млрд рублей. В СКФО большая часть приходилась на предприятия Ставропольского края — 76,1% или 79,3 миллиарда рублей.