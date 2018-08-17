Выручка организаций Псковской области за семь месяцев превысила 226 млн рублей

Денежный оборот организаций Псковской области за январь-июль 2018 года составил 226 млн 267,4 млн рублей, сообщает Псковстат. Это на 5,9 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшая доля в обороте традиционно у организаций розничной (45 млрд 362,7 млн рублей или 20 процентов) и оптовой (37 млрд 393,2 млн рублей или 16,5 процента) торговли. На третьем месте — производство пищевых продуктов (21 млрд 584,6 млн рублей или 9,5 процента). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».