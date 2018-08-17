Ещё
Выручка организаций Псковской области за семь месяцев превысила 226 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.80
$
67.00
76.26
76.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
71.83
+0.36 Золото
1176.94
+0.20 РТС
1065.69
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1392
–0.0176
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Выручка организаций Псковской области за семь месяцев превысила 226 млн рублей 

Псковская губерния 32 минуты назад
Денежный оборот организаций Псковской области за январь-июль 2018 года составил 226 млн 267,4 млн рублей, сообщает Псковстат. Это на 5,9 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшая доля в обороте традиционно у организаций розничной (45 млрд 362,7 млн рублей или 20 процентов) и оптовой (37 млрд 393,2 млн рублей или 16,5 процента) торговли. На третьем месте — производство пищевых продуктов (21 млрд 584,6 млн рублей или 9,5 процента). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Экономия на закупках продуктов питания для школ составила 3,5 млн рублей Школу в Дно построит петербургский «Еврогазстрой» В Псковской области не были отремонтированы 358 из 515 многоквартирных домов, включенных в план на 2016-2017 годы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Колбасники решили задрать цены с помощью правительства225
Россиян лишат контроля над своими данными46
ЦБ отозвал лицензию у московского банка8
Названа доля США в российском госдолге
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут46
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение