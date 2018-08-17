Докапитализация фондов поддержки МСБ в Крыму произойдет до конца 2018 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. / ТАСС /. Докапитализация региональных фондов поддержки малого и среднего бизнеса на общую сумму 500 млн рублей в Крыму произойдет до конца года, сообщила в пятницу журналистам министр экономического развития региона Наталья Чабан.

В настоящее время размер капитала Крымского гарантийного фонда поддержки предпринимательства составляет около 256 млн рублей, а Крымского республиканского фонда микрофинансирования предпринимательства — около 350 млн рублей. В ходе визита в Севастополь 30 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о докапитализации на полмиллиарда рублей этих фондов.

"До конца года мы ожидаем докапитализацию наших фондов [на общую сумму 500 млн рублей]", — сказала Чабан.

По ее словам, власти Крыма рассчитывают, что уже в 2019 году капитал каждого из этих фондов будет доведен до 1 млрд рублей каждый, а в 2021 году — до 2 млрд рублей. «Ведутся переговоры на всех уровнях», — уточнила она, отметив, что решений по этим вопросам пока нет.

Вместе с тем Чабан указала, что докапитализация фондов позволит снизить ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. «Если будет проведена докапитализация, естественно, за счет большего объема [средств] мы сможем говорить о более низкой ставке. Мы планируем, что ставка будет около 9% в следующем году [после докапитализации фондов на 500 млн рублей]. Как только мы перейдет к 1 млрд рублей [размеру капитала фондов], то мы сможем опуститься до 7%», — рассказала она.

"Для нас это не избыточное требование, а жизненная необходимость. Объемы кредитования в Крыму крайне недостаточны

Сейчас ставки варьируются от 14 до 19,5%. Для нас это неприемлемо. Нам необходимо снижать ставки", — добавила министр.