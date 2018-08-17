Банк России увеличил загрузку печатного станка

Москва, 17 августа — «Вести. Экономика». Объем денежной базы в узком определении составил к 10 августа 10 трлн 352,1 млрд руб. против 10 трлн 252,2 млрд руб. к 3 августа, сообщает Банк России . Таким образом, за неделю денежная база увеличилась на 99,9 млрд руб. (+ 0,97%).

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом средств в кассах кредитных организаций) и деньги на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Между тем объем денежной базы в узком определении составил к 1 августа 10 трлн 197,1 млрд руб., что на 97,6 млрд руб. больше, чем к 1 июля (10 трлн 99,5 млрд руб.).

В январе — июле показатель увеличился на 343 млрд руб., в годовом выражении — на 1 трлн 22,8 млрд руб.

Объем денежной базы в широком определении увеличивается еще быстрее. Этот показатель включает в себя наличные деньги в обращении (с учетом денег в кассах банков), деньги на корреспондентских счетах и счетах обязательных резервов кредитных организаций в ЦБ. В базе учтена совокупная рыночная стоимость непогашенных облигаций Банка России.

Таким образом, объем денежной базы в широком определении составил к 1 июля 16,482 трлн руб. В январе-июне показатель вырос на 12,1%, в годовом выражении — на 42,1% (в июле 2017 г. показатель составлял 11 трлн 596,4 млрд руб.).

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