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В Омской области продаются одни из самых дешевых ранцев в стране
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В Омской области продаются одни из самых дешевых ранцев в стране 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
В Росстате назвали регионы с самыми дорогими школьными принадлежностями и с самыми доступными. В преддверии Дня знаний специалисты Росстата выяснили стоимость необходимых школьных атрибутов в разных городах России. Об этом сообщает RT со ссылкой на Росстат.
Выяснилось, что Омская область стала регионом с самыми доступными рюкзаками. В среднем цена ранца составляет 1086,63 рубля. Минимальные цены на них также зафиксировали в Костромской области — 1140,48 рубля и Республике Алтай — 1104,07. Жители Ханты-Мансийска, в среднем платят за ранцы 2642,74 рубля, жители Самары — 2907,12 рубля.
На севере страны нашли самые дорогие тетради — так в Ненецком АО за штуку нужно будет отдать 21,54 руб., в Магаданской и Сахалинской областях — 13,96 руб. и 11,20 руб. соответственно. При этом самые дешевые тетради продаются в Чеченской республике и в Кабардино-Балкарии, их стоимость не превышает 4 руб.
Добавим, что стоимость учебников колеблется по стране от 200 до 900 рублей и напрямую зависит от расходов на доставку.
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