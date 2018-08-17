Затраты на геологоразведку в регионах Сибири в 2018 году составят 2,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 17 августа. / ТАСС /. Затраты на проведение геологоразведочных работ в пяти регионах Западной Сибири в 2018 году составят около 2,5 млрд рублей. Специалисты рассчитывают увеличить разведанные запасы угля и золота, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Асламбек Гермаханов.

"Планы 2018 года — 2-2,5 млрд рублей потратить на ГРР (геологоразведочные работы — прим. ТАСС). По углю рассчитываем на прирост под 1 млрд тонн, есть расчеты на прирост россыпного и рудного золота (по несколько тонн)", — сказал он.

По данным Гермаханова, федеральные вложения в геологоразведку составят 450 млн рублей, остальные затраты возьмут на себя недропользователи. За счет средств федерального бюджета идет разработка семи объектов, в том числе 100 млн рублей направлено на поисково-исследовательские работы возможного уранового месторождения в Новосибирской области.

Всего по итогам 2018 года в регионах действия департамента (Новосибирска, Омская, Кемеровская области, Алтайский край и Республика Алтай) планируется добыть 240 млн тонн угля, до 500 тыс. тонн нефти и около 5 тонн золота.