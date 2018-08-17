Имущество завода «ТагАЗ» не удалось продать за 1 млрд руб 

Конкурсный управляющий снова не смог реализовать имущество обанкротившегося завода «ТагАЗ». Это следует из материалов, опубликованных на портале Единого реестра банкротов. На этот раз стоимость имущества оценили в 1 млрд руб, хотя первоначальная цена была 4,5 млрд руб. В торгах участвовало как движимое, так и недвижимое имущество, а также частично заложенное. ООО «ТагАЗ» было создано в 1997 году. Проблемы у завода возникли в 2009 году после мирового экономического кризиса: предприятие задолжало 30 млн руб. Через год кредиторы пытались обанкротить «ТагАЗ», но в конфликт вмешался премьер-министр Владимир Путин. Была создана компания ООО «ТагАвтоПром», однако спустя год конкурсное производство было введено и там. Последнюю попытку реанимировать «ТагАЗ» предпринимал Сбербанк, который заключил через дочернюю структуру соглашение с Chery и юрлицом «ТагАЗа» по организации производства китайских автомобилей.