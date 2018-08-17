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Средневзвешенные цены автомобилей в России в 1 полугодии 2018 года
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Средневзвешенные цены автомобилей в России в 1 полугодии 2018 года 

Автостат 28 минут назад
Фото: Автостат
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля на российском рынке по итогам 6 месяцев 2018 года составила 1,38 млн рублей. За этот же период цена иномарки в среднем составила 1,6 млн рублей, отечественного автомобиля — 0,61 млн рублей.
В рейтинг, составленный экспертами агентства, вошли 40 автомобильных марок, объем реализации которых в январе — июне превысил 500 единиц. При расчете средневзвешенной цены учитывались все модификации по каждой модели.
В результате исследования выяснилось, что самую высокую средневзвешенную цену среди представленных марок имеют автомобили премиум-бренда Land Rover — 5,7 млн рублей. Отметим, что практически все марки премиального сегмента обладают средневзвешенной ценой более 3 млн рублей.
Далее следует целый ряд японских марок (Toyota, Honda, Subaru, Mitsubishi, Mazda), средняя цена которых находится в диапазоне от 1,8 до 2,5 млн рублей. Еще у 13 брендов, средневзвешенная цена превышает 1 млн рублей, к примеру, Ford, Nissan, Volkswagen, KIA, Skoda, Hyundai.
У некоторых китайских марок этот показатель находится ниже миллионной отметки в рублевом эквиваленте (Chery, Zotye, Changan, Lifan). А одни из самых низких средневзвешенных цен зафиксированы у отечественной LADA (0,60 млн руб.), узбекского Ravon (0,55 млн руб.) и японского Datsun (0,54 млн руб.).
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