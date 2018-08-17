Ещё
Шаймиев: ОЭЗ «Алабуга» почти окупила первоначальные государственные вложения
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.20
76.66
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
71.80
+0.07 Золото
1177.72
+0.03 РТС
1065.69
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1376
–0.0192
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Шаймиев: ОЭЗ «Алабуга» почти окупила первоначальные государственные вложения 

ТАСС 20 минут назад
КАЗАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Особая экономическая зона «Алабуга» (ОЭЗ, Татарстан) практически окупила вложенные в нее государством средства в объеме 25,7 млрд рублей. Об этом сообщил государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, выступая на VII Форуме национальных и региональных СМИ, который проходит в Казани.
"Государство вложило в инфраструктуру ОЭЗ «Алабуга» 25,7 млрд рублей. На сегодняшний день уже 23,4 млрд рублей [окупилось], и даже объем льготных налогов [резидентам ОЭЗ] уже в этом году достиг почти потраченных государством средств", — сказал Шаймиев.
"Алабуга" — крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, создана в 2005 году в Елабужском районе Татарстана. В «Алабуге» зарегистрированы 56 резидентов, 23 завода уже выпускают продукцию. Объем государственных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ за десять лет составил 25,7 млрд рублей, объем законтрактованных частных инвестиций — около 160 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Более 760 дольщиков Urban Group за неделю обратились за рефинансированием ипотеки Северная Осетия готова к отопительному сезону на 65% Сибнедра выставили на продажу три угольных участка в Кузбассе стоимостью более 1 млрд руб.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Черный август» 199840
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут50
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему970
ЦБ отозвал лицензию у московского банка8
Россиян лишат контроля над своими данными52
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение