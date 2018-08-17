Шаймиев: ОЭЗ «Алабуга» почти окупила первоначальные государственные вложения

КАЗАНЬ, 17 августа. / ТАСС /. Особая экономическая зона «Алабуга» (ОЭЗ, Татарстан) практически окупила вложенные в нее государством средства в объеме 25,7 млрд рублей. Об этом сообщил государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, выступая на VII Форуме национальных и региональных СМИ, который проходит в Казани.

"Государство вложило в инфраструктуру ОЭЗ «Алабуга» 25,7 млрд рублей. На сегодняшний день уже 23,4 млрд рублей [окупилось], и даже объем льготных налогов [резидентам ОЭЗ] уже в этом году достиг почти потраченных государством средств", — сказал Шаймиев.

"Алабуга" — крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, создана в 2005 году в Елабужском районе Татарстана. В «Алабуге» зарегистрированы 56 резидентов, 23 завода уже выпускают продукцию. Объем государственных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ за десять лет составил 25,7 млрд рублей, объем законтрактованных частных инвестиций — около 160 млрд рублей.