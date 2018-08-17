ЦБ: увеличение доли ипотеки ограничат потенциал роста потребкредитования

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости /Прайм. Потенциал роста потребкредитования в РФ в среднесрочной перспективе ограничен из-за увеличения доли ипотеки и ужесточения регулирования, говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

"В среднесрочной перспективе потенциал роста потребительского кредитования ограничен за счет продолжающегося замещения ипотекой (половина прироста розничного кредитного портфеля за прошедшие шесть месяцев приходилась на ипотеку) и ужесточения регулирования", — говорится в документе.

Годовой прирост портфеля потребительских кредитов на 1 июля составил 17%. Регулятор отмечает, что рост необеспеченного потребкредитования обусловлен не только возросшей склонностью населения к потреблению, но и сезонным фактором в связи с продолжительными майскими праздниками и подготовкой к летнему сезону отпусков.

Банк России ранее принял решение повысить коэффициенты риска для расчета нормативов достаточности капитала по выданным после 1 сентября необеспеченным потребссудам в зависимости от процентной ставки по кредиту.

Так, по кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) от 10% до 15% будет применяться коэффициент риска 120%, по кредитам с ПСК от 15% до 20% — коэффициент риска 140%, по кредитам с ПСК от 20% до 25% — 170%, по кредитам с ПСК от 25% до 30% — 200%. Кроме того, ЦБ сейчас рассматривает ряд предложений банковского сообщества, которые должны способствовать стабилизации роста сегмента необеспеченного потребкредитования.