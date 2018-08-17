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Прибыль «Донского табака» снизилась в сотни раз всего за год
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Прибыль «Донского табака» снизилась в сотни раз всего за год 

Деловое сообщество 1 час назад
По итогам финансовой отчетности 2017 года, общая прибыль компании составила всего 38,5 млн рублей. Это более чем в сто раз меньше данных 2016 года. Тогда «Донской табак» принес своему владельцу 3,9 млрд рублей. Резко сократилась и выручка компании, она составила всего 1,8 млрд рублей вместо 5,7 млрд рублей позапрошлого года. Это в три раза меньше показателей 2016 года.
Напомним, в марте этого года японская компания Japan Tobacco объявила, что покупает «Донской табак» у ростовского бизнесмена Ивана Саввиди. «Сделка, которую планируется закрыть в третьем квартале 2018 года, принесет Саввиди $1,7 млрд чистой прибыли» — комментирует новость РБК. Японская корпорация таким образом увеличит свою долю на мировом рынке производства табачной продукции до 40%.
АО «Донской табак» основан более 160 лет назад, в 1857 году. Сейчас это четвертая по величине табачная компания в России и единственный в стране независимый производитель сигарет. Компания оттягивает на себя 7% российского рынка, и ее ежегодная выручка оценивается в 278 млн долларов.
Свое решение продать столь выгодный актив бизнесмен пояснил растущей конкуренцией с транснациональными компаниями и падением уровня продаж из-за жесткой акцизной политики.
После продажи АО «Донской табак» ростовский миллиардер рассчитывает сосредоточится на второй крупной сфере своего бизнеса, группе компаний «Агроком». В нее входят крупные предприятия Ростова, такие как «Тавр», «Аква-Дон» и «Атлантис-Пак». Кроме того, бизнесмен является инвесторов многих строительных объектов Ростова, таких как отель Hyatt и Radisson SAS, новой гандбольной арены на левом берегу Дона и многих других.
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