Составлен рейтинг брендов по средневзвешенным ценам на автомобили

Аналитики «Автостат» рассчитали среднюю стоимость по каждой марке, продажи которой в России в первой половине 2018 года превысили 500 единиц. При этом учитывалась средневзвешенная цена всех модификаций каждой модели.

Самые высокие средние цены оказались у Land Rover, следом за которым идут сразу пять японских автопроизводителей — это Toyota, Honda, Subaru, Mitsubishi и Mazda. А самые дешевые автомобили оказались у Lada, Ravon и Datsun.

Рейтинг брендов c самыми высокими средневзвешенными ценами:

Land Rover (5,7 млн рублей);

Porsche (5,51 млн рублей);

Cadillac (5,16 млн рублей);

Mercedes (4,37 млн рублей;);

Lexus (4,06 млн рублей);

BMW (3,74 млн рублей);

Jaguar (3,69 млн рублей);

Volvo (3,53 млн рублей);

Audi (3,35 млн рублей);

Genesis (3б28 млн рублей).

Примечательно, что рейтинг состоит из премиальных марок, которые поставляют автомобили на российский рынок из-за границы. Исключение составляет Genesis и BMW, которые продают машины, собранные на калининградском заводе «Автотор». Напомним также, что уже в 2019 году в Подмосковье откроется завод Mercedes-Benz.

Рейтинг брендов c самыми низкими средневзвешенными ценами:

Datsun (540 тыс. рублей);

Ravon (550 тыс. рублей);

Lada (600 тыс. рублей);

Chevrolet (760 тыс. рублей);

Lifan (810 тыс. рублей);

УАЗ (860 тыс. рублей);

Changan (890 тыс. рублей);

Zotye (900 тыс. рублей);

Chery (910 тыс. рублей).

Как сообщал «Авторамблер», средневзвешенная цена нового автомобиля за отчетный период составила 1,38 млн рублей. При этом иномарку приобрести в среднем за 1,6 млн рублей, а отечественную легковушку — за 610 тыс. рублей.