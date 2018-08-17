Составлен рейтинг брендов по средневзвешенным ценам на автомобили 

Аналитики «Автостат» рассчитали среднюю стоимость по каждой марке, продажи которой в России в первой половине 2018 года превысили 500 единиц. При этом учитывалась средневзвешенная цена всех модификаций каждой модели.
Самые высокие средние цены оказались у Land Rover, следом за которым идут сразу пять японских автопроизводителей — это Toyota, Honda, Subaru, Mitsubishi и Mazda. А самые дешевые автомобили оказались у Lada, Ravon и Datsun.
Рейтинг брендов c самыми высокими средневзвешенными ценами:
Land Rover (5,7 млн рублей);
Porsche (5,51 млн рублей);
Cadillac (5,16 млн рублей);
Mercedes (4,37 млн рублей;);
Lexus (4,06 млн рублей);
BMW (3,74 млн рублей);
Jaguar (3,69 млн рублей);
Volvo (3,53 млн рублей);
Audi (3,35 млн рублей);
Genesis (3б28 млн рублей).
Примечательно, что рейтинг состоит из премиальных марок, которые поставляют автомобили на российский рынок из-за границы. Исключение составляет Genesis и BMW, которые продают машины, собранные на калининградском заводе «Автотор». Напомним также, что уже в 2019 году в Подмосковье откроется завод Mercedes-Benz.
Рейтинг брендов c самыми низкими средневзвешенными ценами:
Datsun (540 тыс. рублей);
Ravon (550 тыс. рублей);
Lada (600 тыс. рублей);
Chevrolet (760 тыс. рублей);
Lifan (810 тыс. рублей);
УАЗ (860 тыс. рублей);
Renault (860 тыс. рублей);
Changan (890 тыс. рублей);
Zotye (900 тыс. рублей);
Chery (910 тыс. рублей).
Как сообщал «Авторамблер», средневзвешенная цена нового автомобиля за отчетный период составила 1,38 млн рублей. При этом иномарку приобрести в среднем за 1,6 млн рублей, а отечественную легковушку — за 610 тыс. рублей.