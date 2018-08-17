248 млрд рублей потратит концессионер на строительство Северного широтного хода

Председатель Правительства РФ подписал распоряжение о передаче в концессию строительства и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Северного широтного хода, сообщает пресс-служба РЖД

Подписание соответствующего соглашения намечено на 8 сентября 2018 года. По предварительным данным, концессионер, ООО «СШХ», инвестирует в проект 113 млрд рублей, концедент, Росжелдор — 30 млрд рублей, РЖД — 105 млрд рублей. Партнеры должны будут построить более 350 км. железнодорожных путей, мосты через реки Обь и Надым. Сроки реализации проекта — 2018-2023 годы.