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Чемезов предложил снизить порог для инвестпроектов с господдержкой до 100 млн рублей
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Чемезов предложил снизить порог для инвестпроектов с господдержкой до 100 млн рублей 

ТАСС 47 минут назад
КОВРОВ, 17 августа. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов предложил снизить порог для инвестпроектов с господдержкой с 500 до 100 млн рублей. Об этом Чемезов сообщил журналистам в пятницу на совещания по диверсификации в Коврове.
"Необходимо также рассмотреть возможность понижения требований минимального объема финансирования для инвестпроектов с господдержкой с 500 млн до 100 млн рублей. Это позволит значительно расширить перечень перспективных проектов и продуктов, создаваемых при поддержке государства", — сказал он.
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