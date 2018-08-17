Чемезов предложил снизить порог для инвестпроектов с господдержкой до 100 млн рублей

КОВРОВ, 17 августа. / ТАСС /. Глава Ростеха Сергей Чемезов предложил снизить порог для инвестпроектов с господдержкой с 500 до 100 млн рублей. Об этом Чемезов сообщил журналистам в пятницу на совещания по диверсификации в Коврове.

"Необходимо также рассмотреть возможность понижения требований минимального объема финансирования для инвестпроектов с господдержкой с 500 млн до 100 млн рублей. Это позволит значительно расширить перечень перспективных проектов и продуктов, создаваемых при поддержке государства", — сказал он.