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Задолженность по зарплате в июле резко выросла
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Задолженность по зарплате в июле резко выросла 

Деловая газета «Взгляд» 11 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В июле суммарная задолженность по заработной плате в России выросла на 20,9%, сообщает Росстат.
Задолженность по зарплате за месяц увеличилась на 586,3 млн рублей и на 1 августа достигла 3,389 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Пятая часть (21,3%) из общей суммы невыплаченной зарплаты приходится на долги, образовавшиеся в 2017 году. Еще 34,6% — на долги, появившиеся в 2016 году и ранее.
В июне задолженность по зарплате снизилась на 0,5%, до 2,803 млрд рублей.
В начале августа генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщал, что благодаря вмешательству прокуроров погашена задолженность по зарплате на 10 млрд рублей за шесть месяцев 2018 года.
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