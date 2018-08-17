Задолженность по зарплате в июле резко выросла

В июле суммарная задолженность по заработной плате в России выросла на 20,9%, сообщает Росстат

Задолженность по зарплате за месяц увеличилась на 586,3 млн рублей и на 1 августа достигла 3,389 млрд рублей, передает РИА «Новости»

Пятая часть (21,3%) из общей суммы невыплаченной зарплаты приходится на долги, образовавшиеся в 2017 году. Еще 34,6% — на долги, появившиеся в 2016 году и ранее.

В июне задолженность по зарплате снизилась на 0,5%, до 2,803 млрд рублей.