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Квартиры советской застройки в Риге медленно дешевеют
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Квартиры советской застройки в Риге медленно дешевеют 

Prian.ru 42 минуты назад
Фото: Prian.ru
На вторичном рынке стоимость квартир в центре Риги увеличилась за месяц на 6% и на 0,2% в Рижском регионе. Апартаменты в новых жилых проектах подорожали на 5% в центре Риги и упали в цене на 1% в соседних районах, но подорожали на 0,1% в столичном регионе. В Юрмале, латвийском курортном городе, новостройки подешевели на 4%, сообщает The Baltic Course.
Согласно информации, предоставленной компаниями по недвижимости Ober-Haus, Latio и Balsts, в июле 2018 года средняя стоимость квартир в новых жилых проектах составляла €2 760 за квадратный метр в центре города, €1 380 в соседних районах, €891 в Рижском регионе и €2 700 за «квадрат» в Юрмале.
В июле 2018 года средняя цена на вторичном рынке квартир составляла €1 460 за квадратный метр в центре города, €780 в остальных районах и €530 евро в столичном регионе. Частные дома в среднем стоили €1 130 за кв.м в столице (за исключением центра), €900 в пригородах и €1 400 в Юрмале.
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