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Тверская область получит дотацию около 150 миллионов рублей за успехи в сборе налогов
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Тверская область получит дотацию около 150 миллионов рублей за успехи в сборе налогов 

tvernews.ru 33 минуты назад
Фото: tvernews.ru
Дотация в размере более 149,5 миллионов рублей из резервного фонда Правительства России поступит в бюджет Тверской области. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, — сообщают в пресс-службе правительства Тверской области.
Такие дотации получат 64 региона России. Их предоставляют только тем субъектам, которые демонстрируют прирост по отчислениям налога на прибыль за 2017 года по сравнению со средними значениями поступлений за 2015 и 2016 годы.
Размер дотации равен сумме прироста. Тверская область по этому показателю стала шестой в ЦФО, не считая Москвы и Московской области.
Средства должны поступить в ближайшее время и их потратят на первоочередные расходные обязательства.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что потенциал для роста налоговых сборов еще есть.
— В том числе это муниципальные образования, где мы планируем увеличить количество объектов налогообложения. Речь идет о земельных участках и строениях, которые не стоят сегодня на кадастровом учете, — пояснил он.
В январе-июне 2018-го в бюджет Тверской области поступило более 22 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов — на 12% больше, чем за аналогичный период 2017 года, в том числе: налог на прибыль организаций — 6,4 млрд рублей; налог на доходы физических лиц — более 6 млрд рублей; акцизы — 2,9 млрд рублей; налог на имущество — 3,8 млрд рублей; прочие неналоговые доходы — 2,6 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федеральной казны составили 5,2 млрд рублей. Эти средства направили на поддержку сельхозпроизводителей, выплаты при рождении детей, оплату жилищно-коммунальных услуг и другие мероприятия.
Расходы бюджета в первом полугодии составили 24 млрд рублей. По итогам отчётного периода сложился профицит в объеме 3,2 млрд рублей
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