«Интерфакс» узнал о планах одного из акционеров «Ингосстраха» продать свою долю

«Ингосстраха» может смениться один из акционеров. Павел Езубов продает свою долю в 16,03% в страховщике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке. «Сделка находится в финальной стадии», — говорит собеседник агентства. Кто покупает эту долю, он не уточнил.

Сейчас страховой компанией владеет Олег Дерипаска (10%), итальянская Ассикурациони (47,28%), «Бекар-Сервис» (16,03%, конечный бенефициар — Павел Езубов), «Гранит» (16,29%), «Софт-Карат» (15,68%), «Вега» (6,75%) и акционеры-миноритарии (3,55%).

«Ингосстрах» за первое полугодие 2018 г. заработал 3,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 35% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности по ОСБУ. Премии страховщика сократились на 4%, до 44,1 млрд руб. Доход от страховой деятельности вырос на 28%, до 10,2 млрд руб, доход от инвестиционной деятельности — сократился в 5 раз, до 633,6 млн руб.