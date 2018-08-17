Оптовые цены на бензин выросли на СПбМТСБ за неделю на 7%

МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Оптовые цены на бензин выросли на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 10 по 17 августа в среднем на 7%, следует из материалов СПбМТСБ.

В частности, за эту неделю торгов оптовые цены на бензин Аи-92 выросли на 6,72%, до 46,137 тысячи рублей за тонну, Аи-95 — на 7,4%, до 49,399 тысячи рублей за тонну.

Согласно данным информационно-аналитического центра «Кортес», оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 с середины июня до конца июля в основном снижались.

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета 2018 года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации предпринял ряд мер для их стабилизации, в частности, были снижены акцизы: с 1 июня — на бензин на 3 тысячи рублей за тонну и на дизельное топливо на 2 тысячи рублей от действующих ставок. Также власти отказались от предполагавшегося с 1 июля повышения акцизов на 700 рублей на эти виды товаров.