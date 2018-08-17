Санкт-Петербург, 17 августа /Синьхуа/ — Стоимость самого высокого небоскреба Европы «Лахта центр», строящегося в Санкт-Петербурге, составляет не менее 155 млрд рублей /около 2,3 млрд долларов/. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на материалы «Газпром нефти».
"Газпром нефть" владеет 100 проц акций компании, занимающейся строительством небоскреба высотой 462 м.
"Лахта центр" — общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге, в котором разместится главный офис "Газпрома". Строительство комплекса ведется с 2012 года, завершить его планируется в 2018 году. —0—