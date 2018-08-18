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Покупаем квартиру: самые популярные районы Подмосковья
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Покупаем квартиру: самые популярные районы Подмосковья 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
На первом месте среди районов Московской области по количеству совершенных сделок с новостройками оказался Ленинский район, пишет РБК. К середине 2018 года именно здесь был заключен 21% договоров долевого участия по области. На втором месте — Красногорск. Чуть менее популярны новостройки в Люберцах и Одинцовском районе.
Высокий спрос на жилье в лидирующих районах объясняется доступными ценами. Минимальная стоимость квартиры в Ленинском районе составляет 1,6 млн рублей, в Люберцах — 1,4 млн рублей, в Одинцовском районе — 1,8 млн рублей.
А еще во всех этих районах хорошо развита транспортная сеть: рядом МКАД, железнодорожные станции и строящиеся станции метро.
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