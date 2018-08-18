В июле китайские банки продали инвалюты на 9,4 млрд долл. США больше, чем купили

Пекин, 18 августа / Синьхуа / — В июле китайские коммерческие банки продали иностранной валюты больше, чем купили, трансграничные потоки капитала оставались в целом стабильными, об этом сообщили в пятницу в Государственном управлении валютного контроля /ГУВК/ КНР.

Согласно данным ГУВК, в прошлом месяце китайские кредиторы купили иностранную валюту на 168,3 млрд долл. США, а продали — на 177,6 млрд долл., таким образом объем чистой продажи инвалюты составил 9,4 млрд долл.

По итогам первых семи месяцев года объем чистой покупки инвалюты составил 4,4 млрд долл.

Как сообщили в ГУВК, предложение и спрос на валютном рынке Китая в целом остаются стабильными.

Ранее опубликованные данные ГУВК показывают, что валютные резервы Китая в июле выросли на 5,8 млрд долл. или 0,19 процента по сравнению с предыдущим месяцем и составили 3,1179 трлн долл. -0-