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В июле китайские банки продали инвалюты на 9,4 млрд долл. США больше, чем купили
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В июле китайские банки продали инвалюты на 9,4 млрд долл. США больше, чем купили 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Пекин, 18 августа /Синьхуа/ — В июле китайские коммерческие банки продали иностранной валюты больше, чем купили, трансграничные потоки капитала оставались в целом стабильными, об этом сообщили в пятницу в Государственном управлении валютного контроля /ГУВК/ КНР.
Согласно данным ГУВК, в прошлом месяце китайские кредиторы купили иностранную валюту на 168,3 млрд долл. США, а продали — на 177,6 млрд долл., таким образом объем чистой продажи инвалюты составил 9,4 млрд долл.
По итогам первых семи месяцев года объем чистой покупки инвалюты составил 4,4 млрд долл.
Как сообщили в ГУВК, предложение и спрос на валютном рынке Китая в целом остаются стабильными.
Ранее опубликованные данные ГУВК показывают, что валютные резервы Китая в июле выросли на 5,8 млрд долл. или 0,19 процента по сравнению с предыдущим месяцем и составили 3,1179 трлн долл. -0-
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