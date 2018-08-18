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Прибыль российских банков в январе-июле снизилась на 16%
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Прибыль российских банков в январе-июле снизилась на 16% 

Карельские вести 40 минут назад
Прибыль российских банков с начала текущего года по 1 августа составила 776 миллиардов рублей. За семь первых месяцев текущего года показатель уменьшился на 16% в сравнении с аналогичным периодом года прошлого. Об этом сообщает Центробанк РФ.
По данным регулятора, за указанный период финансовые организации получили прибыль 776 миллиардов рублей.
«На формирование финансового результата оказали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора», — информирует Банк России. Отмечается, что без учета этих показателей прибыль банковского сектора составила один триллион рублей.
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