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Доходы жителей Башкирии увеличились
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Доходы жителей Башкирии увеличились 

ГОРОБЗОР.РУ 30 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
За второй квартал текущего года средние доходы населения Башкирии повысились. Об этом сообщает Башстат.
В апреле средний доход жителей республики составлял 25 381,1 рубля, в мае — 24 701,9 рубля, в июне — 27 090,5 рубля. Таким образом, во втором квартале 2018 года ежемесячный доход составил 25 724,5 рубля, что больше на 1 194,7 рубля по сравнению с первыми тремя месяцами 2018 года. В первом квартале средний доход населения был равен 24 529,8 рубля.
Напомним, что в мае средняя зарплата по России увеличилась на 9,9%. Она составила 43,82 тысяч рублей в месяц. За первые 5 месяцев текущего года уровень зарплат повысился на 11,5%.
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