Саратовская область миновала тройку лидеров по невыплате зарплаты в ПФО

Саратовская область оказалась на четвертом месте среди регионов ПФО по объему невыплаченной заработной платы. Данные по состоянию на 1 августа этого года привел Росстат

По данным статистиков первую тройку неплательщиков среди субъектов занимают Кировская область (48,5 миллионов рублей), Пермский край (24 миллиона рублей) и Чувашия (16,9 миллионов рублей). Долг по зарплате в Саратовской области немногим меньше, чем в Чувашии, и составляет 16,7 миллионов рублей. Сумма задолженности в регионе выросла по отношению к предыдущему месяцу и составила 100,7%.

Долги по зарплате в Саратовской области, как и в большинстве регионов России, образовались из-за отсутствия у работодателей необходимых средств.

В целом по стране задолженность работодателей перед работниками к 1 августа достигла 3,4 миллиардов рублей, что на 20,9 процента больше, чем месяцем ранее.