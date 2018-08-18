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Саратовская область миновала тройку лидеров по невыплате зарплаты в ПФО
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Саратовская область миновала тройку лидеров по невыплате зарплаты в ПФО 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Саратовская область оказалась на четвертом месте среди регионов ПФО по объему невыплаченной заработной платы. Данные по состоянию на 1 августа этого года привел Росстат.
По данным статистиков первую тройку неплательщиков среди субъектов занимают Кировская область (48,5 миллионов рублей), Пермский край (24 миллиона рублей) и Чувашия (16,9 миллионов рублей). Долг по зарплате в Саратовской области немногим меньше, чем в Чувашии, и составляет 16,7 миллионов рублей. Сумма задолженности в регионе выросла по отношению к предыдущему месяцу и составила 100,7%.
Долги по зарплате в Саратовской области, как и в большинстве регионов России, образовались из-за отсутствия у работодателей необходимых средств.
В целом по стране задолженность работодателей перед работниками к 1 августа достигла 3,4 миллиардов рублей, что на 20,9 процента больше, чем месяцем ранее.
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