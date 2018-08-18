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Оптовые цены на бензин выросли в РФ впервые за три месяца
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Оптовые цены на бензин выросли в РФ впервые за три месяца 

ИД «Собеседник» 40 минут назад
С 10 по 17 августа цены на бензин выросли на 7% впервые с конца мая, когда власти приняли меры по их стабилизации.
РБК сообщает, что за неделю оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 6,72% — до 46,137 тысячи рублей за тонну, а цены на АИ-95 подскочили на 7,4% — до 49,4 тысячи рублей. Скачок цен произошёл впервые с конца мая, когда правительство снизило акцизы на топливо на 2-3 рубля за литр, а также обязало нефтяников увеличить продажи топлива на внутреннем рынке на 3% и заморозить цены на АЗС.
Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша сходятся во мнении, что рост цен вызван сокращением производства нефтепродуктов в опте, ослаблением рубля и ростом экспортного паритета, то есть цены поставки топлива на экспорт за вычетом пошлин и транспортных расходов.
«Объёмы реализации бензина на бирже значительно снизились в последние дни, при этом на рынке присутствует высокий спрос на бензины, так как независимые игроки формируют запасы товара на период осенних ремонтов на НПЗ», — сказал Турукалов.
«Ситуация неожиданно вышла из-под контроля, — отметил Аркуша. — К ней привело невыполнение нефтяниками поручения вице-премьера Дмитрия Козака об обеспечении поставок топлива на внутренний рынок в объёме не ниже прошлогоднего плюс 3% в месяц. Фактически же в России сейчас продается меньше бензина, чем в августе прошлого года». По его словам, стабилизировать биржевые цены на бензин можно благодаря увеличению продаж топлива на бирже до уровня не ниже 30 тысяч тонн в сутки.
При этом эксперты отметили, что цены на заправках не растут. С 6 по 13 августа стоимость бензина снизилась на 1-15 копеек — до 42,03 рубля за литр АИ-92 и 45,66 рубля за литр АИ-95. В конце мая литр бензина АИ-92 и АИ-95 стоил 42,58 рубля и 45,88 рубля соответственно.
"Объективный фактор": цены на бензин в ручном управлении власти?
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