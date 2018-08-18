Производительность труда поднимут за 50 млрд рублей

На реализацию проекта по повышению производительности труда планируется потратить почти 50 млрд рублей. Программа «Производительность труда и поддержка занятости» должна быть реализована в течение шести лет.

«Общий объем бюджетного финансирования проекта может составить 49,5 миллиардов рублей за все шесть лет реализации нацпроекта», — рассказал РИА Новости чиновник финансово-экономического блока.

Большая часть средств (28,8 млрд рублей) будет адресно направлена предприятиям. На снижение безработицы планируется потратить 14 млрд рублей, на системные меры по повышению производительности труда — около 6,7 млрд По прогнозам экспертов, к 2021 году рост производительности на предприятиях составит 3,1%, а к 2024-му показатель уже будет на уровне, указанном в майском указе президента Владимира Путина , — 5%.

7 мая Путин подписал указ, определяющий основные стратегии развития социально-экономической сферы. В частности, в документе есть пункт о сокращении уровня бедности в стране к 2024 году в два раза. В правительстве заявили, что на выполнение всех пунктов указа потребуется 8 трлн рублей.