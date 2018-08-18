Ещё
Производительность труда поднимут за 50 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Над известной авиакомпанией нависла угроза
Над известной авиакомпанией нависла угроза
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.05
76.76
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
71.86
+0.00 Золото
1186.32
+0.15 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1438
–0.0127
05.08
1.1565
16.08
12.08
07.08

Производительность труда поднимут за 50 млрд рублей 

News.ru 11 минут назад
Фото: News.ru
На реализацию проекта по повышению производительности труда планируется потратить почти 50 млрд рублей. Программа «Производительность труда и поддержка занятости» должна быть реализована в течение шести лет.
«Общий объем бюджетного финансирования проекта может составить 49,5 миллиардов рублей за все шесть лет реализации нацпроекта», — рассказал РИА Новости чиновник финансово-экономического блока.
Большая часть средств (28,8 млрд рублей) будет адресно направлена предприятиям. На снижение безработицы планируется потратить 14 млрд рублей, на системные меры по повышению производительности труда — около 6,7 млрд По прогнозам экспертов, к 2021 году рост производительности на предприятиях составит 3,1%, а к 2024-му показатель уже будет на уровне, указанном в майском указе президента Владимира Путина, — 5%.
7 мая Путин подписал указ, определяющий основные стратегии развития социально-экономической сферы. В частности, в документе есть пункт о сокращении уровня бедности в стране к 2024 году в два раза. В правительстве заявили, что на выполнение всех пунктов указа потребуется 8 трлн рублей.
News.ru: последние новости
Жильё подорожает на 40% Тарифы ЖКХ повысят дважды Новая Зеландия запретила продавать недвижимость иностранцам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Упавшая на дно Россия научила мир экономике191
Над известной авиакомпанией нависла угроза4
Внешний госдолг России достиг рекорда367
Московские квартиры начали исчезать из продажи20
Новое падение: куда рухнет рубль460
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение